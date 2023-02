Nova Zelândia. Mais de 2 mil pessoas isoladas uma semana após passagem de ciclone

O governo da Nova Zelândia declarou o estado de emergência em muitas regiões afetadas, incluindo Auckland, a cidade mais populosa do país.

Mais de duas mil pessoas permanecem isoladas na Nova Zelândia uma semana depois do ciclone Gabrielle ter atingido a Ilha Norte, causando 11 mortos, disse hoje o primeiro-ministro, Chris Hipkins.



As autoridades neozelandesas estão a tentar contactar as pessoas, enquanto os serviços de emergência trabalham para restaurar completamente o abastecimento de energia a cerca de 15.000 casas e reparar as ligações à Internet e de telefone.

Hipkins disse, numa conferência de imprensa em Wellington, que a polícia conseguiu contactar 4.260 das 6.517 pessoas que ficaram isoladas.

O Governo da Nova Zelândia anunciou também um fundo de 250 milhões de dólares neozelandeses (146 milhões de euros) para a reparação de infraestruturas rodoviárias e outros 50 milhões de dólares neozelandeses (29 milhões de euros) para ajudar empresas e trabalhadores afetados.

O ciclone Gabrielle atingiu a Ilha do Norte a 12 de fevereiro, com o governo da Nova Zelândia a declarar o estado de emergência em muitas regiões afetadas, incluindo Auckland, a cidade mais populosa do país.