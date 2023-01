Nova Zelândia: Chuvas torrenciais causam o caos em Auckland

Carros inundados, zonas evacuadas e pessoas com água por cima da cintura, é este o cenário que se vive em Auckland nas últimas horas. Naquela que é a maior cidade da Nova Zelândia, esta sexta-feira, foi declarado estado de emergência na sequência de inundações e chuvas torrenciais.





Auckland bus way swamped pic.twitter.com/9XIcsm2Lrz — Adam (@CrazyIdeasNZ) January 27, 2023

Numa altura em que as autoridades esperam que o tempo piore, segundo a Reuters, o presidente da cidade, Wayne Brown, já decretou a abertura de um centro de acolhimento e alertou os moradores para estarem "preparados" para o caso de terem de abandonar as suas casas.Também por precaução, vários aeroportos foram encerrados e o concerto do músico Elton John, onde eram esperadas 40 mil pessoas, foi cancelado. As autoridades encontram-se no terreno, com várias equipas de resgate de forma a evitar cenários mais trágicos.A zona norte, noroeste e oeste da cidade foram as mais afetadas, deixando as principais estrades de Auckland bloqueadas o que acabou por causar longas filas de trânsito.