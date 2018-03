Os sindicatos reclamam aumentos salariais de 6% para repor o poder de compra.

Onze sindicatos da Air France convocaram uma nova greve para 23 de Março, um mês após uma outra paralisação que levou a companhia aérea a anular um quarto dos voos, indicou hoje a AFP.



As organizações representativas de pilotos, hospedeiras, comissários de bordo e pessoal de terra vão ainda reunir-se no dia 15 de Março para, eventualmente, "endurecer o movimento" reivindicativo, indicaram dois sindicatos.



Paralelamente, o principal sindicato dos pilotos, SNPL, ameaça recorrer, caso seja necessário, a uma ou várias paralisações, que podem ultrapassar os seis dias.



No passado dia 22 de Fevereiro, um movimento de greve que envolveu várias categorias profissionais levou a empresa a cancelar 25% dos voos.



Os sindicatos reclamam aumentos salariais de 6% para repor o poder de compra, depois do último aumento geral em 2011.



A administração da empresa decidiu aplicar unilateralmente em 2018 um aumento geral de 1% em duas fases e 1,4% para o pessoal de terra.