Nobel da Química garante que coronavírus não será tão fatal

Michael Levitt é um biofísico da universidade de Stanford, nos EUA, e recebeu o prémio Nobel da Química em 2013. Na opinião do cientista o surto de Covid-19 não terá efeitos tão devastadores na sociedade e o que é preciso é "controlar o pânico", porque tem uma certeza: "Nós vamos ficar bem".

Em janeiro Levitt calculou que a China saíria do surto em fevereiro e que em março já estaria com a economia a recuperar. Dados publicados esta segunda-feira pela empresa de créditos e seguros Euler Hermes anunciavam que a economia chinesa já estava a operar a 75% da sua capacidade, valor que aponta para um retorno gradual à normalidade que deve estar completo até ao final de abril.

Levitt prevê que, tal como aconteceu com a China, os EUA e o resto do mundo ocidental vão sair muito mais rapidamente desta crise do que os restantes investigadores têm afirmado.

De acordo com o bioquímico, ao contrário do que muitos dos seus colegas afirmam quando falam de anos e anos de disrupção social e milhões e milhões de mortes, Levitt diz que nada nos dados aponta para esse cenário tão catastrófico, principalmente naquelas zonas onde têm sido impostas (e cumpridas) as regras de isolamento social. "O que precisamos agora é de controlar o pânico", disse o cientista, acrescentando, confiante: "Nós vamos ficar bem".

Levitt explicou ao Los Angeles Times que analisando o caso chinês percebeu que, no dia 31 de janeiro, o país tinha 46 novas mortes. No dia anterior tinham sido 42. Este valor era importante porque, apesar de o número ter aumentado, aumentou de uma forma ligeira. Este era um sinal de que se poderia estar a ver uma normalização da escalada de casos, mesmo que não tenham sido feitos menos testes.

"Esta evolução permite prever uma redução no aceleramento do número de mortos", escreveu então o cientista numa publicação que se tornou viral nas redes sociais chinesas. As previsões foram acertadas. Em cerca de uma semana começaram a diminuir o número total de mortes por dia. Três semanas mais tarde, em entrevista ao China Daily News, Levitt anunciou que a epidemia tinha chegado ao seu pico máximo e que o surto de Coronavírus na China devia terminar com cerca de 80 mil infetados e por volta das 3.250 mortes. Não falhou por muito (esta segunda-feira há 81 mil casos e 3.270 mortos).

Atualmente a China regista poucos casos de transmissão interna, sendo maior parte dos seus novos casos importados do estrangeiro, revelam as autoridades chinesas.

Levitt diz ainda que analisou 78 países nos últimos dias e que muitos deles mostram "sinais claros de melhoria", tal como aconteceu com a China. O cientista diz que não se tem preocupado com o aumento do número total de casos, mas sim a quantidade de números que são identificados todos os dias e o valor percentual do crescimento comparativamente ao dia anterior. .

Um dos casos apontados como estando a estabilizar é o do Irão, onde se reportaram apenas 1.133 novos casos na segunda-feira, depois de se terem detetados 1.028 no domingo. O número de contaminados continua a aumentar, mas o ritmo é mais reduzido do que tem acontecido nos últimos anos.

Sobre os sítios onde os números são mais baixos porque não se fazem muitos testes, Levitt admite isso poder constituir um problema, mas que mesmo nesses casos se pode notar o decréscimo das contaminações se se mantiver uma constante de testes.

Mas apesar desta visão positiva, Levitt não duvida: é essencial manter um isolamento social de forma a esperar que se arranje uma vacina ou uma cura para o Covid-19. "Não é altura para irmos para os copos com os amigos", avisa o cientista.

Levitt criticou ainda os meios de comunicação social por continuarem a colocar o foco no número total de infetados e não na evolução dos contágios e por continuar a noticiar todas as celebridades infetadas, lembrando que não se dão notícias de quando essas mesmas pessoas têm uma gripe, por exemplo.