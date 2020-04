Vencedor do Nobel diz que a Covid-19 foi criada em laboratório em Wuhan

Um vencedor do prémio Nobel está a causar um terramoto na comunidade científica ao afirmar que o novo coronavírus foi concebido num laboratório de Wuhan por cientistas chineses – uma teoria digna de sites de conspiração.

Luc Montagnier tornou-se conhecido por ter sido um dos primeiros médicos a identificar o vírus do HIV, responsável pela doença da Sida. Tal descoberta valeu-lhe o Nobel da Medicina de 2008. Agora, com 87 anos, defende que a Covid-19 foi criada num laboratório em Wuhan e diz que a versão contada de que o vírus começou a ser propagado num mercado da cidade chinesa é uma "história da carochinha".

Em entrevista ao site de saúde Porquoi Docteur, o investigador afirma que o genoma completo do novo coronavírus possui sequências de outro vírus, o HIV que Montagnier estudou – o que sugere que tenha sido criado em laboratório.

"É o trabalho de um aprendiz de feiticeiro", diz, acrescentando que a sequência do HIV foi inserida no genoma do coronavírus na tentativa de fazer uma vacina contra o HIV.





Mas estudos contradizem esta teoria. Um dos mais apoiados, publicado na revista científica Nature, refere que há bastantes indicadores que comprovam que o vírus da Covid-19 teve origem natural e chegou ao nosso organismo através de mutações de animais – sem qualquer intervenção humana, portanto.

Para esta conclusão, os investigadores deste estudo apontam, como exemplo, as coroas de proteína que compõem a camada externa do vírus e que são quem liga a molécula aos recetores do nosso corpo, permitindo a transferência do material genético do SARS-CoV-2 .

Desde que recebeu o Nobel, em 2008, que a carreira científica de Luc Montagnier tem vindo a evaporar-se. No ano seguinte a ser laureado, o investigador afirmou que o sistema imunitário humano era sólido o suficiente para impedir que contraísse SIDA, algo muito mal recebido na altura.

Anos depois, Montagnier foi uma voz ativa contra a administração obrigatória de vacinas na França, acusando estas "de envenenar pouco a pouco a população e as futuras gerações".