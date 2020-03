Regresso em junho?

O próprio primeiro-ministro, António Costa, admitiu esta terça-feira, 24 , que o período de encerramento das escolas pode ir "muito além" da Páscoa."O terceiro período, provavelmente, não vai ser muito diferente do que têm sido estas semanas", disse durante o debate quinzenal no Parlamento.

Neste aspeto, a Confap não tem ilusões: "Não vamos regressar às escolas no fim das férias. Com sorte, regressaremos em junho", disse à SÁBADO Jorge Ascenção. "Vejo com alguma preocupação se me disserem que o ano acabou agora. Estaremos a convidar toda a gente a relaxar", refere.





Por isso, este dirigente defende "uma interação diária", mesmo em período de férias, "para que seja possível, quando regressarmos à escola estarmos minimamente preparados com o objetivo da aquisição de conhecimento."





Uma das principais preocupações dos agentes do setor, desde o ministério às associações de pais, diretores de escolas e professores, é a dificuldade de alguns estudantes acederem às aulas neste modo tecnológico. E o ministério tem trabalhado em alternativas, como o envio de trabalhos pelos CTT ou a procura de soluções com as autarquias, que têm cedido tablets ou portáteis. "A proximidade, neste momento, é importante", conclui João Costa.

Os exames nacionais poderão ser adiados? "Não vale a pena antecipar sem termos todas as questões ponderadas", respondeu o secretário de Estado Adjunto e da Educação, João Costa, à, logo depois de a Juventude Social Democrata ter apelado ao adiamento destas provas A situação é excessional e as respostas encontradas são dadas "passo a passo". A prioridade agora é garantir o acesso de todos às aulas não presenciais."Temos casos (e sabemos que são muitos) de crianças, jovens e famílias completamente desinteressados do sistema educativo das escolas", acrescenta Jorge Ascenção, em perfeita consonância com as declarações do governante.Esse é o primeiro ponto que o Ministério da Educação pretente responder. Depois, e em função da evolução da doença em Portugal, logo se decidirá sobre outros. "A seu tempo", concorda o dirigente da Confederação das Associações de Pais (Confap), recordando que qualquer alteração na avaliação ou nos programas este ano teria implicação no próximo. Todas as eventuais mudanças têm de ser geridas com cuidado.No Ministério da Educação existe, porém, uma certeza que João Costa fez questão de sublinhar: vai existir 3.º período e com avaliações. Não poderia ser de outro modo quando existem escolas com organização semestral e que só tiveram uma nota quantitativa, explicou o governante.Agora, se o 3.º período decorrerá integralmente nas escolas ou no regime atual, com aulas por videoconferência, trabalhos passados por email ou WhatsApp dependerá da evolução da atual situação "É obrigação do Ministério irmos desenhando passo a passo todos os cenários possíveis: desde o milagroso, em que alguém descobre uma cura imediata (que era o sonho de todos nós), até aos cenários mais pessimistas", explicou o secretário de Estado Adjunto e da Educação, que tem feito "uma monitorização constante do que está a acontecer", respondido às escolas selecionado ferramentas de ensino a distância com a equipa do próprio ministério, as direções gerais de Educação e dos Estabelecimentos Escolares e o Instituto Português da Qualidade. Reunem-se diariamente por videoconferência -- uma das inovações que se alargaram a mais escolas desde 13 de março. E depois, há a partilha de dados e discussão de perspetivas com o gabinete do ministro e da colega secretária de Estado, Susana Amador.