Coronavírus: EUA estão a testar 70 medicamentos

Cerca de 70 medicamentos e compostos estão a ser testados para tentar entender se podem ser eficientes a combater o Covid-19. Estes medicamentos são utilizados para combater outras doenças, mas equipas de cientistas norte-americanas acreditam que possam ter propriedades que ajudem os pacientes infetados com o novo coronavírus.Usar medicamentos já comercializados e utilizados para o tratamento de novas ameaças à saúde é prática comum como forma de testar os efeitos de cada um e ajudar a descobrir a combinação certa para criar um medicamento mais eficaz.Mas como se chega a quais os medicamentos que se deve testar? Os 70 que o The New York Times refere constam de um estudo publicado no site científico bioRxiv. Os autores propuseram o artigo para que fosse aceite numa revista científica, mas entretanto uma série de investigadores começaram já a testar estes medicamentos para não perder tempo.Mas como se chega a esta lista? Milhares de cientistas por todo o mundo estudaram o gene do coronavírus SARS-CoV-2 (que foi disponibilizado pela China no início de janeiro). Foram testados 26 dos 29 genes do Covid-19 e os cientistas descobriram que há 332 proteínas humanas que são afetadas pelo vírus em causa.Isto quer dizer que apesar de alguns dos genes do coronavírus só "atacarem" algumas proteínas humanas, há outros que se prendem a várias em simultâneo. Ora, os investigadores procuraram então medicamentos cujos agentes influenciam as mesmas proteínas que o SARS-CoV-2. No total foram identificados 24 remédios no mercado norte-americano que são usados para tratar doenças cujos vírus agem de forma semelhante. Daí que no lote de remédios a serem testados estejam alguns usados para tratar cancros, doença de Parkinson, hipertensão ou para controlar a esquizofrenia ou a diabetes tipo 2.Mas os investigadores apontaram ainda a importância em experimentar alguns medicamentos que estão em teste ou que estão ainda numa fase inicial de pesquisa, alguns usados para atacar parasitas e bactérias no organismo.Até ao momento há rumores de infetados com coronavírus terem sido curados graças a medicamentos usados para controlar o HIV. Um dos casos mais conhecidos foi o do remdesivir.Dois médicos especialistas acreditam ter encontrado um medicamento experimental que ajuda a salvar a vida a pacientes com coronavírus. Segundo o The Wall Street Journal, o tratamento através de remdesivir está a mostrar-se efetivo contra o Covid-19.O especialista em doenças infecciosas do Centro Médico Davis da Universidade da Califórnia, George Thompson, fazia parte da equipa que administrou remdesivir a uma norte-americana infetada com coronavírus no passado dia 26 de fevereiro.Cerca de 36 horas após ser internada, e os médicos acreditarem que a paciente não iria resistir, a mulher foi submetida a tratamentos com remdesivir. Um dia depois, a infetada acabou por reduzir a carga viral e a sua condição de saúde melhorou, segundo reportava o Daily Mail.Mais de 400.000 casos de infeção com o novo coronavírus foram registados em todo o mundo desde o início da pandemia de covid-19, segundo contagem da Agência France Presse (AFP) com dados atualizados às 18:00 de hoje.Pelo menos 401.285 infeções, das quais 18.040 resultaram em mortes, foram registadas em 175 países e territórios, designadamente na China (81.171 casos, 3.277 mortes), o local onde foi declarada a doença, e Itália (61.176 casos), o país com maior número de óbitos (6.820), indicam os dados compilados a partir de fontes oficiais.