A violência de género voltou a matar e milhares de pessoas protestaram em Espanha

Olivia tinha seis anos. Anna tinha apenas um. Eram irmãs e foram assassinadas pelo pai, que as sequestrou no dia 27 de abril. Nesse dia, Tomás Gimeno, o pai, partiu com as duas filhas de barco, nas Canárias, e nunca mais foram vistos.

Na quinta-feira, mais de um mês depois, as autoridades espanholas anunciaram que tinha sido encontrado um corpo ao largo de Tenerife. Confirmava-se: era o corpo de Olivia. Estava dentro de um saco de lona preso à âncora do barco, a mais de mil metros de profundidade. E ao lado estava outro saco, onde a polícia espanhola pensa que poderia estar Anna, mas este estava vazio. As buscas ainda decorrem - para encontrar a filha mais nova e o pai.

A imprensa espanhola fala em crime por vingança: um pai que quer provocar o máximo de sofrimento à sua ex-mulher e, para isso, usa as filhas. Tomás Gimeno enviou uma mensagem a Beatriz Zimmermann, mãe das duas crianças, dizendo que nunca mais voltaria a ver as filhas e que iria ser ele a tomar conta delas: "Vou para longe e nunca mais vais ver as meninas na tua vida".