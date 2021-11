31 de outubro Raquel Lito com Sofia Oliveira

29 de outubro Sofia Oliveira com Ana Taborda

Grupos armados matam duas pessoas e ferem turista em praia no México

Grupos armados mataram na quinta-feira dois alegados criminosos e feriram um turista após um ataque numa praia na zona costeira de Puerto Morelos, no Caribe mexicano, de acordo com a Procuradoria do estado de Quintana Roo.



REUTERS/Paola Chiomante

"A Procuradoria-Geral do estado de Quintana Roo informa que se registou um confronto entre membros de grupos rivais de narcotraficantes numa praia da Bahía Petempich, em Puerto Morelos. Dois deles perderam a vida no local. Não feridos graves", indicou no Twitter.

Além disso, detalhou numa outra mensagem que um turista teve de receber tratamento médico "por um ferimento leve".

Segundo a Secretaria de Segurança Pública de Quintana Roo, não há turistas feridos com gravidade ou sequestrados.

Momentos antes, havia informado que "uma atividade irregular, ocorrida nas imediações de um hotel, localizado no município de Puerto Morelos, foi denunciada ao 911 [número de emergência]".

"A Polícia de Quintana Roo já tomou conta da ocorrência. Informação preliminar", adiantou a Secretaria de Segurança Pública.

De acordo com imagens de cidadãos partilhadas nas redes sociais, o momento gerou pânico em vários hotéis da zona – exclusiva – de Puerto Morelos, onde muitas pessoas em fato de banho se refugiaram dentro de estabelecimentos.