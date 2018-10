O ministro do Interior italiano, Matteo Salvini, ordenou no domingo a saída de todos os migrantes da localidade de Riace – uma das poucas zonas em Itália que ainda se manifesta contra a intolerância e xenofobia – , garantindo que durante a semana têm de ser transferidos para centros noutras localidades. Esta ordem segue-se à detenção do presidente da câmara de Riace, Domenico Lucano, no início de Outubro, suspeito de favorecimento de imigração ilegal e organização de casamentos de conveniência.

Lucano, agora em prisão domiciliária, transformou o município num símbolo de acolhimento, conjugando o problema da despovoação que sofria Riace com a chegada massiva de imigrantes às costas italianas. A postura do presidente de câmara foi vista, no entanto, como uma afronta por Salvini, que elogiou, na altura, a sua detenção. "Que chatice, quem sabe o que dirão agora Saviano e todos os bonzinhos que queriam encher a Itália de imigrantes!", escreveu o ministro através do Twitter.