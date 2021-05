Netanyahu diz que ataques de Israel vão continuar: "Ainda não terminou"

As mais lidas

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Cofina Media, S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Cofina Media, S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina .

Tudo o que precisa de saber todos os dias. Um resumo de notícias, no seu email. (Enviada diariamente)

A Newsletter Geral no seu e-mail

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, preveniu hoje que os ‘raides" sobre a Faixa de Gaza não vão terminar proximamente, após uma intensificação dos ataques em direção ao enclave palestiniano que já provocaram mais de 120 mortos desde segunda-feira.



Benjamin Netanyahu Reuters

"Disse que infligiríamos um sério revés ao Hamas e a outros grupos terroristas (…) Eles pagam e vão continuar a pagar duramente. Ainda não terminou", declarou Netanyahu após uma reunião no Ministério da Defesa e segundo um comunicado.

Os combates, os mais graves desde 2014, iniciaram-se em 10 de maio, após semanas de tensões entre israelitas e palestinianos em Jerusalém Oriental, que culminaram com confrontos na Esplanada das Mesquitas, o terceiro lugar mais sagrado do Islão, que fica junto ao local mais sagrado do judaísmo.

Ao lançamento em massa de foguetes por grupos armados em Gaza em direção a Israel junta-se o bombardeamento sistemático por forças israelitas de posições do Hamas na Faixa de Gaza, para além de incidentes em várias cidades do Estado judaico, incluindo tentativas de linchamento de árabes israelitas, cerca de 20% do conjunto da população.

Os confrontos alastraram à Cisjordânia, ocupada por Israel, com pelo menos seis palestinianos mortos hoje em confrontos com as forças israelitas.

O conflito israelo-palestiniano remonta à fundação do Estado de Israel, cuja independência foi proclamada em 14 de maio de 1948.