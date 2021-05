A maldição da Terra Santa

Os mísseis lançados pelo Hamas em apoio aos protestos palestinianos em Jerusalém, a eclosão de motins e as violências de turbas árabes e judias em cidades de Israel, a virulência do bombardeamento de Gaza, são mais um capítulo da longa guerra iniciada em 1947.



A complacência da esmagadora maioria dos judeus de Israel para com abusos sistemáticos e violências nos territórios ocupados e a discriminação dos árabes israelitas redundou na cegueira política que explica a surpresa que abala a liderança de Benjamin Netanyahu.



O estabelecimento de relações diplomáticas com os Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Omã, Sudão e Marrocos, em 2020, reforçaram a convicção em Israel de que questão palestiniana era cada vez mais irrelevante num contexto regional em que a prioridade cabe ao conflito com o Irão.