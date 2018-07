Israel e a Síria, países vizinhos, nunca concluíram um tratado de paz.

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, considerou esta terça-feira o alegado desrespeito do espaço aéreo israelita por um caça sírio como "uma grosseira violação" do acordo de desmilitarização entre Israel e a Síria.



"Israel não aceitará semelhante violação", seja pelo ar ou por terra, assegurou Netanyahu.



Na sua declaração, o primeiro-ministro do Estado judaico afirmou esperar que a Síria respeite o acordo de 1974 sobre uma zona desmilitarizada ao longo da fronteira partilhada pelos dois países.



Israel anunciou terça-feira ter abatido um caça sírio que penetrou no seu espaço aéreo.



A versão foi desmentida por Damasco, ao referir que o aparelho conduzia operações contra forças jihadistas no sul da Síria e quando as suas forças se aproximaram os montes Golã ocupados pelo Estado judaico desde 1967.



As forças governamentais de Bashar al-Assad e aliados desencadearam em 19 de Julho uma ofensiva para retomar as zonas rebeldes nas províncias meridionais de Deraa e Qouneitra, junto ao planalto do Golã ocupado e anexado por Israel.



Um porta-voz militar israelita indicou em conferência de imprensa telefónica que o avião "um Sukoi 22 ou 24" foi "atingido após ter penetrado dois quilómetros" no espaço aéreo controlado por Israel, no sul do planalto do Golã.



Em comunicado publicado previamente, o exército tinha precisado ter disparado "mísseis Patriot na direção" do aparelho, um termo que utiliza para referir que o alvo foi abatido.



"O avião despenhou-se na parte sul do planalto do Golã sírio", precisou o porta-voz.



Em simultâneo, as forças do regime sírio retomaram aos rebeldes a maioria dos territórios do sudoeste do país e cercam um setor controlado pelos jihadistas do grupo extremista Estado Islâmico (EI) junto aos montes Golã e anexa à "zona-tampão" desmilitarizada entre os dois países, formada um ano após a guerra israelo-árabe de 1973.



Damasco acusa há muito Israel de apoiar o EI e outros grupos da oposição.



"O inimigo israelita confirmou ter optado pelos grupos armados terroristas e atingiu um dos nossos aviões que atacava as suas posições no sector de Saïda (...) no espaço aéreo sírio", afirmou uma fonte militar.



Apesar de afirmar que não pretende envolver-se no conflito que decorre na Síria desde 2011, Israel já atacou por diversas vezes o país vizinho, em particular posições militares de Damasco e seus aliados, e ainda do Hezbollah libanês e do Irão.