Participante adiantou que a flotilha deverá chega a Gaza dentro de "três dias".

A flotilha Global Sumud está prestes a sair de águas internacionais e chegar a um ponto onde pode ser intercetada por militares israelitas na quarta-feira, disse na terça-feira um participante na iniciativa, o italiano Tony Lapiccirella.



Flotilha humanitária AP Photo/Anis Mili

"Estamos a 300 milhas da Faixa", disse Lapiccirella.

"Em dois dias, vamos estar na zona de interceção e em três dias devemos estar em Gaza", acrescentou.

"A missão está dirigida a Gaza: é a única forma de abrir um canal humanitário permanente. Parar em Chipre ou qualquer outra mudança de rota nunca foi considerado", adiantou.

Quando questionado os riscos para a segurança das pessoas participantes na flotilha, Lapiccirella disse: "Sob a lei internacional, não há riscos".

"Qualquer perigo está relacionado com a violência israelita, que os governos continuam a permitir que esteja fora da lei internacional", acentuou.

O ministro da Defesa, Guido Crosetto, preveniu um grupo de ativistas representantes da flotilha, durante uma reunião no domingo, que "há risco de efeitos dramáticos" se continuarem com o plano de romper o bloqueio israelita.

Crosetto apelou para que "prevaleça o sentido de responsabilidade", argumentando que "já há canais" para levar ajuda aos civis palestinianos em Gaza.

Na semana passada, Crosetto avisou que a Itália não pode proteger flotilha assim que sair das águas internacionais.

A Marinha italiana tem uma fragata que navega nas proximidades da flotilha, que inclui várias pessoas e embarcações, incluindo alguns deputados e eurodeputados, depois de terem sido atacadas por drones na semana passada.

A fragata vai enviar um alerta aos barcos envolvidos na missão que irá parar quando chegarem a uma distância entre 100 a 120 milhas náuticas da costa da Faixa de Gaza.

As fontes não identificadas que avançaram esta notícia adiantaram que é perigoso para os participantes na flotilha continuarem a avançar.

O presidente italiano, Sergio Mattarella, também já apelou à flotilha para que não procure furar o bloqueio, apelando para que aceitem a oferta da Igreja Católica de receber a ajuda que a flotilha transporta em Chipre, para que depois o Patriarcado Latino de Jerusalém a leve para Gaza.

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Antonio Tajani, por sua parte, solicitou ao homólogo israelita que protegesse os italianos que integram a flotilha.

Já o da Defesa, Crosetto, admitiu que há um risco elevado de incidentes com os militares israelitas, devido ao número elevado de embarcações.