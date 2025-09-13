"Não deixarei o teu legado morrer": viúva de Charlie Kirk faz primeira declaração após morte do ativista republicano

Erika Kirk homenageou o marido através de uma publicação no Instagram e uma transmissão ao vivo onde diz que o seu "movimento" jamais morrerá.
Erika Kirk, viúva do ativista republicano Charlie Kirk, fez a primeira declaração desde a morte do marido na quarta-feira.
Família Kirk reunida após a morte do ativista Charlie Kirk
Numa transmissão ao vivo organizada pela Truning Point USA, associação que defende políticas conservadoras em escolas secundárias e universidades, fundada por Charlie Kirk, esta sexta-feira, Erika defende que o "movimento" que o marido criou, "não morrerá".
"Charlie prometo que nunca deixarei o teu legado morrer, não deixarei", disse, prometendo tornar a Turning Point "na maior coisa que esta nação já viu".
Visivelmente emocionada, a viúva do ativista discursou ao lado da cadeira que Charlie Kirk usava para gravar as suas transmissões, muitas vezes polémicas. "O meu marido deu a vida por mim, pela nossa nação e pelos nossos filhos, ele demonstrou o amor verdadeiro", disse acrescentando que "nunca" terá "palavras para descrever a perda" que sente "no coração". Sinceramente, não faço ideia do que tudo isto significa, sei que Deus sabe, mas eu não.
Mais tarde, numa publicação na rede social Instagram, Erika Kirk faz um apelo semelhante, anunciando que quem matou o seu marido "não faz ideia do que acabou de despertar" dentro de si. "Se achavam que a missão do meu marido era grande, vocês não fazem ideia. Vocês, todos vocês, nunca, jamais, esquecerão o meu marido, vou garantir isso", escreve.
Charlie Kirk foi baleado esta quarta-feira enquanto estava a discursar numa palestra no campus na Universidade Valley Utah. O jovem de 31 anos era aliado de Donald Trump e desempenhou um papel influente na mobilização de jovens eleitores republicanos.
