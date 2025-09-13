"Não deixarei o teu legado morrer": viúva de Charlie Kirk faz primeira declaração após morte do ativista republicano

Erika Kirk homenageou o marido através de uma publicação no Instagram e uma transmissão ao vivo onde diz que o seu "movimento" jamais morrerá.

Erika Kirk, viúva do ativista republicano Charlie Kirk, fez a primeira declaração desde a morte do marido na quarta-feira.



Família Kirk reunida após a morte do ativista Charlie Kirk

Numa transmissão ao vivo organizada pela Truning Point USA, associação que defende políticas conservadoras em escolas secundárias e universidades, fundada por Charlie Kirk, esta sexta-feira, Erika defende que o "movimento" que o marido criou, "não morrerá".

"Charlie prometo que nunca deixarei o teu legado morrer, não deixarei", disse, prometendo tornar a Turning Point "na maior coisa que esta nação já viu".

Visivelmente emocionada, a viúva do ativista discursou ao lado da cadeira que Charlie Kirk usava para gravar as suas transmissões, muitas vezes polémicas. "O meu marido deu a vida por mim, pela nossa nação e pelos nossos filhos, ele demonstrou o amor verdadeiro", disse acrescentando que "nunca" terá "palavras para descrever a perda" que sente "no coração". Sinceramente, não faço ideia do que tudo isto significa, sei que Deus sabe, mas eu não.

WATCH LIVE: Erika Kirk gives first public remarks since her husband's assassination https://t.co/gsz4bHK3tV — Fox News (@FoxNews) September 13, 2025

Mais tarde, numa publicação na rede social Instagram, Erika Kirk faz um apelo semelhante, anunciando que quem matou o seu marido "não faz ideia do que acabou de despertar" dentro de si. "Se achavam que a missão do meu marido era grande, vocês não fazem ideia. Vocês, todos vocês, nunca, jamais, esquecerão o meu marido, vou garantir isso", escreve.

Charlie Kirk foi baleado esta quarta-feira enquanto estava a discursar numa palestra no campus na Universidade Valley Utah. O jovem de 31 anos era aliado de Donald Trump e desempenhou um papel influente na mobilização de jovens eleitores republicanos.