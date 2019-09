Musk já tem o foguetão que quer levar a Marte

Já é conhecida a primeira versão da Starship, a aeronave da SpaceX, a empresa espacial de Elon Musk, cujo objectivo é tornar-se um veículo de transporte que leve seres humanos e mercadorias até Marte e outros pontos no Sistema Solar. O foguete deve descolar ainda este ano.A notícia foi avançada por Musk num vídeo transmitido directo da base de descolagem da SpaceX, no sul do Texas, Estados Unidos da América, este sábado. Nave tem 50 metros de altura e 200 toneladas e a meta final é levar até 100 passageiros para o espaço.Para Musk, o desenvolvimento de foguetões reutilizáveis sempre foi a chave para desbloquear as viagens espaciais. "Imaginem que cada vez que tivéssemos de voar, de avião, fosse necessário um equipamento novo, ou que só pudéssemos utilizar um carro uma vez?", questionou o multi-milionário. O objectivo da primeira viagem da Starship é, para já, atingir uma altitude de 19,8 mil metros, antes de regressar, inteira, ao solo."Vai ser épico, daqui a dois meses, ver a Starship descolar e, depois — espero —, a regressar e a aterrar", acredita o fundador da SpaceX.Este ano a SpaceX já tinha conseguido enviar a sua primeira carga comercial para o espaço através do foguetão Falcon Heavy. A Starship deve usar o mesmo sistema de três foguetões daquele. Elon Musk chamou à combinação da Starship com o lançador Super Heavy, com 35 propulsores Raptor, "o caminho mais rápido para uma cidade auto-sustentável em Marte".A SPaceX foi fundada em 2002 e no seu primeiro lançamento, seis anos depois, o foguetão esteve apenas 41 segundos no ar, antes de explodir. Nesse mesmo ano a empresa conseguiu realizar o primeiro voo com sucesso.