ePaper ou encontre-o nas bancas a 18 de dezembro de 2019.

Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no Assine já a Sábado digital por 1 euro para ler este artigo noou encontre-o nas bancas a 18 de dezembro de 2019.Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO

Qual é o segredo para educar filhos geniais e milionários? A resposta da modelo de 71 anos, Maye Musk, é simples. "Acho que o que eu fiz foi deixá-los à vontade para desenvolverem as suas paixões e dar-lhes liberdade para explorarem as suas próprias ideias. Claro que tinham limites – sabiam que não podiam ser muito desordeiros quando eu estava a trabalhar, caso contrário eu não teria emprego. Se isso acontecesse eles não teriam uma casa. Sempre fui muito franca com eles. Acho que, de certa forma, nunca os tratei como crianças, e sim como pessoas", contou à Harper’s Bazaar.A nutricionista e modelo - com contratos com marcas como Cover Girl ou Revlon - vai lançar um livro, no dia 31 de dezembro, A Woman Makes a Plan: Advice for Lifetime of Adventure, Beauty and Success, onde partilha os segredos de nutrição, de como ter uma carreira aos 70 anos e como conseguiu escapar a um casamento violento com o pai dos filhos, o engenheiro Errol Musk. E, claro, criar sozinha o filho mais velho Elon Musk, o criador da Tesla e da SpaceX (empresa de viagens espaciais que quer levar humanos a Marte), Kimbal e Tosca. Kimbal sempre esteve ligado às empresas de Elon, mas aposta em restaurantes de comida saudável e local: o grupo The Kitchen Community opera três cadeias de restaurantes nos EUA. Os seus negócios estão avaliados em cerca de 600 milhões de euros. Já Tosca é realizadora e produtora e tem uma plataforma de streaming de filmes românticos: Passionflix.