Diretora afastada depois de mostrar obra de Miguel Ângelo a alunos do 6º ano

A diretora de uma escola da Florida foi afastada depois de ter mostrado uma imagem da escultura de David, de Miguel Ângelo, a uma turma de 6º ano sem ter informado os pais previamente.





Alguns pais fizeram queixa e um chegou a considerar que o mostrado às crianças se tratava de "conteúdo pornográfico".As queixas levaram Hope Carrasquilla a demitir-se após uma reunião de emergência com o resto da Tallahassee Classical Scholl, uma escola privada com financiamento estatal, que segue o currículo da Universidade de Hillsdale, com um conhecido pendor cristão e conservador.A professora com 27 anos de experiência e que era diretora há menos de um ano afirmou que estava entristecida pelo final do seu percurso na escola. Hope Carrasquilla partilhou ainda com a comunicação social local que se demitiu depois de o presidente do conselho diretivo lhe ter dito que se não se afastasse seria despedida.A obra de Miguel Ângelo em questão foi mostrada aos alunos durante uma aula sobre arte renascentista onde foram mostradas outras obras como A Criação de Adão, também de Miguel Ângelo, ou O Nascimento de Vénus, de Boticelli.O presidente do conselho diretivo, Barney Bishop referiu que o problema não foi as fotografias de nus artísticos terem sido mostradas mas sim "a falta de acompanhamento neste processo". No mês passado a escola aprovou uma nova regra que dita que quando o conteúdo é "potencialmente controverso" é apresentado nas salas de aula deve ser previamente sujeito à aprovação dos pais.No caso em questão a autorização prévia não foi pedida e a professora admitiu que existiu uma falha de comunicação entre si, o professor da turma e os serviços administrativos. Dois pais queixaram-se por não terem sido previamente notificados e um terceiro por considerar que o seu filho tinha sido sujeito a "conteúdo pornográfico".Após as notícias de que esta diretora tinha sido afastada a Galeria da Academia de Belas Artes de Florença, onde se encontra o David de Miguel Ângelo, convidou o conselho da Tallahassee Classical Scholl, os professores e os pais a visitar o museu.A diretora da galaria, Cecilie Hollberg, considerou que "pensar que David poderia ser pornográfico significa não entender o conteúdo da Bíblia, não entender a cultura ocidental e não entender a arte renascentista".