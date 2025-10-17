Mulher de Bolsonaro pondera candidatura às presidenciais brasileiras de 2026

“Qualquer decisão sobre eventuais candidaturas passará por um debate aprofundado” com o seu marido, afirmou Michelle Bolsonaro.
Michelle Bolsonaro, mulher do ex-presidente brasileiro condenado a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado, não exclui a possibilidade de se candidatar às eleições presidenciais de 2026 no Brasil. Em resposta à agência France-Press (AFP), Michelle Bolsonaro frisou que “qualquer decisão sobre eventuais candidaturas passará por um debate aprofundado” com o seu marido.
Michelle Bolsonaro pondera candidatura à presidência do Brasil em 2026AP Photo/Eraldo Peres
“E será fruto de orações para discernir a missão que Deus eventualmente queira confiar-me”, declarou a antiga primeira-dama, de 43 anos.
Cristã evangélica fervorosa, Michelle Bolsonaro é uma das personalidades apontadas como possível representante do campo conservador nas urnas no próximo ano, a par do governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas.
Em prisão domiciliária desde o início de agosto e condenado, em setembro, a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado, Jair Bolsonaro, de 70 anos, não poderá repetir o duelo eleitoral de 2022 contra Lula da Silva, o seu sucessor e provável candidato da esquerda.
“Ele é e continuará a ser o maior líder da direita no Brasil”, disse Michelle Bolsonaro, lamentando as tentativas de “impor [ao marido] a designação antecipada de candidatos” à sua sucessão.
Também vista como potencial candidata à vice-presidência ou ao Senado, Michelle Bolsonaro afirmou que ainda é “demasiado cedo” para falar das eleições de 2026.
