Sábado – Pense por si

Leonor Caldeira
Leonor Caldeira Advogada
23 de setembro de 2025 às 23:00

A condenação de Bolsonaro e a absolvição de Trump

Por mais grave e chocante que o caso de Bolsonaro seja, a sua sentença é um sinal de funcionamento do regime democrático brasileiro e, por isso, um sinal de esperança no futuro

Incitamento à guerra civil ou à alteração violenta do Estado de direito, sabotagem, coação contra órgãos constitucionais, perturbação do funcionamento de órgão constitucional – são crimes previstos no Código Penal português. Até ao início da presente década, os chamados crimes contra a realização do Estado de direito foram percecionados como disposições com uma forte carga histórica, porém sem grande expectativa de chegarem, algum dia, a ser objeto de aplicação por um tribunal.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Opinião Ver mais
Carlos Torres
Carlos Torres

Médicos que ganham fortunas

Com preços inflacionados e bases de dados suspeitas, este ano já foram pagos mais de 230 milhões de euros aos médicos tarefeiros. E ainda: as fotos do Portugal antigo e o negócio dos contentores, usados na construção de casas, escritórios ou hospitais

Menu shortcuts

A condenação de Bolsonaro e a absolvição de Trump