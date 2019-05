Movimento dos coletes amarelos continua a diminuir com desorganização em Paris

O movimento dos "coletes amarelos" continua a perder fôlego, contando este sábado com cerca de 12.500 manifestantes em toda a França, segundo o Ministério do Interior, e 2.100 manifestantes em Paris, em pequenos desfiles dispersos pela capital.

Ao contrário do esperado pelas autoridades, a véspera das eleições europeias não fez subir o número de manifestantes, e o movimento dos "coletes amarelos" continua em declínio, tendo contado com cerca de 12.500 pessoas em todo o país, com protestos em cidades como Paris, Amiens e Lyon.