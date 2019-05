Alguns passageiros sofreram atrasos nos voos de mais de 16 horas com pelo menos quatro voos para Bali a ser divergidos e outros cinco, provenientes da ilha indonésia, cancelados.As cinzas ficaram visíveis em dezenas de aldeias em Bali, no entanto, as autoridades não registaram nenhum ferido.Este sábado de manhã, os voos das companhias Qantas Airways, JetStar e Virgin Airlines já operavam normalmente.O vulcão Agung passou a estar ativo novamente em 2017, com as autoridades a elevarem o nível de alerta após registarem um aumento na atividade vulcânica.