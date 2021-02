Motor de Boeing 777 incendeia-se durante voo e partes do engenho caem em Denver, EUA

Um voo da United Airlines aterrou em segurança no Aeroporto Internacional de Denver, nos EUA, no sábado após uma falha do motor direito, disse a Federal Aviation Administration.







Motor de Boeing 777 falha durante voo e destroços caem em Denver, nos EUA





As imagens partilhadas pela polícia de Broomfield, Colorado, mostram destroços do avião no solo, incluindo partes de um motor espalhadas à porta de uma casa.





This photo was taken near 13th and Elmwood. Media stage in Commons Park on North side near dog park. PIO eta is 30 mins. pic.twitter.com/vfXlToB5mE — Broomfield Police (@BroomfieldPD) February 20, 2021





Nos vídeos divulgados nas redes sociais, é possível ver o motor em chamas e um rasto de fumo no céu.O Boeing 777-200, com 231 passageiros e 10 tripulantes a bordo, seguia para Honolulu, no Havai, quando sofreu uma falha de motor logo após a descolagem, disse a companhia aérea.