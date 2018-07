Jason Spencer, deputado do estado da Geórgia, entregou a carta de demissão após aparecer no programa do comediante britânico Sacha Baron Cohen, em que baixou as calças e gritou insultos raciais. O protagonista do programa Who is America? fez-se passar por um israelita perito em terrorismo e convenceu o político a copiar as suas "tácticas de defesa".

As tácticas incluíam usar um selfie-stick para espreitar por debaixo de uma pessoa com burqa para saber o seu sexo, gritar a "n-word" – um insulto aos afro-americanos – e baixar as calças e mostrar o rabo para afastar extremistas islâmicos.

Membros do Partido Republicano dos EUA pediram a Spencer, eleito pelos habitantes de Woodbine para os representar na Assembleia de Atlanta para se demitir, devido às suas atitudes contra afro-americanos, pessoas do Médio Oriente e asiáticos. A agência noticiosa Reuters divulgou o e-mail enviado por Spencer a David Ralston, porta-voz da Câmara de Representantes da Geórgia: "Este e-mail/carta serve como nota oficial para o seu escritório de que eu me demitirei no dia 31 de Julho de 2018", lê-se no documento.

Segundo o Atlanta Journal-Constitution, o político desculpou-se dizendo: "Sacha Baron Cohen e os seus associados aproveitaram-se do meu medo petrificante de que a minha família poderia ser atacada."









O actor britânico Sacha Baron Cohen já há vários anos que se mascara e encarna várias personagens para "apanhar" celebridades, políticos e pessoas comuns em situações caricatas e a dizer frases ofensivas.