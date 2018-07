Em menos de 24 horas, 23 mil pessoas assinaram uma petição online que exige que uma jovem que se filmou a matar um gato bebé seja castigada pelos tribunais da Rússia. A rapariga russa de 16 anos matou um gato com um machado e registou o acto, partilhando o vídeo há dois dias nas redes sociais.

As imagens chocaram o país, levando a Assembleia Federal da Rússia a pedir uma minuciosa investigação sobre o caso e a recordar que maltratar um animal é crime no país, com uma pena prevista até 5 anos de prisão.

Olga Tabor, a activista que criou a petição na plataforma Change.org, revelou que a jovem é oriunda da região russa de Altai. "É fácil magoar alguém frágil que não se pode defender", escreveu no pedido. "Ultimamente, estes casos de maus-tratos animais têm multiplicado e agora um pequeno gato foi vítima de uma rapariga."

A irmã e pai da jovem encerraram as suas contas em redes sociais depois do vídeo se ter tornado viral. O último chegou a pedir perdão "a todos" pela atitude da rapariga.

A mãe, por outro lado, tentou defender a filha menor, alegando que o gato estava doente e que a rapariga tentou poupá-lo ao sofrimento, uma justificação que pode ser considerada pouco plausível tendo em conta que a jovem é vista a rir-se no vídeo depois de matar o animal.