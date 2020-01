A vida do espião Eli Cohen deu uma série

Subiu as escadas do patíbulo com passo firme. Pálido, recusou a venda. Quis ver a morte. O alçapão abriu às três horas e trinta e cinco minutos da tarde de quarta-feira 18 de Maio de 1965. A cólera da Síria tocava o céu. A morte transmitida em directo traduzia-se numa minúscula partícula dessa fúria. Eli Cohen, vindo ao mundo em 16 de Dezembro de 1924, em Alexandria, teve ao longo de três anos – 1962 a 1965- outro nome, viveu sendo outra pessoa. Descendente de originários de Alepo, Síria, o pai tinha sido vendedor e importador de tecidos, evidências do destino que haveriam de ser, e foram, de facto, poderosas realidades para a formação e representação da personagem que desempenharia na qualidade de agente israelita. Tal como um dos seus passatempos de infância completou, e muito, a lista de imperativos para aqueles que operam na área da segurança: memória. Na adolescência ficava na varanda de casa a anotar as matrículas dos automóveis que passavam, para posteriormente as repetir sem nenhuma falha. Estudou engenharia eléctrica e integrou uma pequena, mas significativa rede de espionagem, que acabaria por ser esmagada pelas autoridades egípcias em 1954. Com o romper da crise de Suez, em 1956, mudou-se, como tantos judeus, para Israel, Ramat Gan, um subúrbio em Telavive. Aprendera francês graças à bolsa que ganhara no Liceu Francês no Egipto; hebraico muito por conta das orações, decoradas com surpreendente rapidez; era ainda fluente em árabe - eis, pois, razões suficientes para ter sido contractado pela Inteligência militar. O trabalho não lhe dá estímulo. Traduzia jornais. Queria acção. Mas naquele momento não havia acção que encaixasse no seu perfil. Já casado com uma auxiliar de enfermagem, Nádia Cohen e, com o agravar da tensão nas fronteiras com a Síria, em Maio de 1960, a equipa de espiões da Unidade 188 impunha, e com premência, um elemento em Damasco.





Na intuição da Mossad, Eliyahu Ben-Shaul Cohen, que entre o período 1945 e 1948, labutara para tirar judeus do Egipto, pareceu ser o indivíduo perfeito que poria em prática um plano destemido que englobava a preparação e a plantação na vizinha Síria de um infiltrado, cuja finalidade resumia-se a um par de evidências: tirar informações e entregá-las a Israel e boicotar todas as acções sírias contra Israel. Aceitou a oferta, após séria recusa. O compromisso de não revelar as suas actividades à mãe, mulher, espelho - ninguém – expressava-se na base imprescindível. A palavra de honra com a disciplina deveria ser extrema. O ordenado, comparado com o que recebia como contabilista, subia insignificantes shekels. Trazido por Isaac Zalman, um operacional do serviço de inteligência, e preparado e limado pelo agente com o nome de código Deervixe, submeteu-se a um sem-fim de exames médicos. Aprovado, seguiu-se um curso arrebatado de seis meses. O futuro katsa - um oficial de inteligência de campo da Mossad – teve como instrutores Motti Kfir e Nathan Salomon, que lhe deram lições básicas necessárias: como seguir e como evitar ser seguido, a maneira de escrever em tinta invisível e outros métodos para precaver a detecção. Recebeu preparo físico e ensaios militares, aprendeu procedimentos de combate, técnicas de codificação e descodificação, estudou o Corão, a política, a história, o mapa da Síria, decorou mil e um nomes de figuras e militares sírios, aprimorou o sotaque árabe-sírio. Estava pronto para passar ao campo de batalha, mas antes, é-lhe dada folga, em Setembro desse intenso 1960, e vai a casa conhecer a filha recém-nascida Sophie. A esposa mantém confiança na história que o marido lhe havia dito: trabalhava no Ministério da Defesa e, por tal, teria de viajar bastante.

No primeiro dia de Março de 1961, via Suíça e Chile, desembarcava em Buenos Aires, em primeira classe, um homem bem vestido que se deixava parecer como um rico executivo. O seu passaporte continha fresca identificação. Nome: Kamel Amin Tabeth. Profissão: comércio exterior. Nacionalidade: síria. Faz, com facilidade, contacto com o agente alcunhado de Abraham, que lhe aprovisiona papéis da sua fictícia empresa, aluga-lhe um espaçoso apartamento situado no número 1405 da Rua Taquara e enumera-lhe restaurantes, cafés, lugares onde os seus presumíveis conterrâneos se reuniam. Com a mesma rapidez que começa a falar o espanhol daquele país estreia-se a conviver com a comunidade síria local e, num instante, encontramo-lo, inclusive, em festas da embaixada. Consegue a amizade de Amin al-Hafez, militar exilado na capital Argentina. O que conta ao futuro Presidente da Síria (27 de julho de 1963 a 23 de fevereiro de 1966) é o que conta a todos: Kamel Amin Tabeth era filho de mãe e de pai sírios, a família residiu em Beirute até os negócios não terem prosperado. Partem para Alexandria, onde Kamel passou grande parte da infância. Herdara do pai a honra de conservar a nacionalidade síria e o profundo amor pelo país de origem. Emigra com a família para a capital argentina com 17 anos, por intermédio de um tio rico. Quando pai e mãe morrem, conhece a Europa, estabelece uma bem-afortunada empresa de importação e exportação e decide ficar-se por Buenos Aires.

Em Janeiro de 1962 exterioriza ao vasto círculo de amigos que estava pronto para conhecer a Síria. Cartas de recomendação não lhe faltaram para que a estadia em Damasco fosse principesca. Apenas o olhar com pé atrás do antigo chefe da Polícia Interna da Síria. Ahmed Suedani, naquele momento, encabeçava a segurança do referido coronel Amin al-Hafez. Cabia-lhe a responsabilidade de verificar os antecedentes de todas as pessoas que se abeiravam do círculo. Nunca acreditou na biografia do homem de negócios que Eli Cohen dizia ser, mas não encontrava vírgula que o incriminasse.

Desembarca em Munique, apanha um avião em direcção a Zurique, relata, em pormenor, ao agente de contacto suíço, a época em Buenos Aires. Embarca para Telavive. Abraça a família, que aumentara com o nascimento da segunda filha, Irit. Mas o tempo não é para abraços. Recebe dos seus superiores um pequeno e soberano transmissor de rádio, escondido no fundo falso de uma batedeira. Na bagagem leva ainda o fio do barbeador eléctrico, que teria a utilidade de antena e, no nécessaire, os explosivos acondicionados na pasta de dentes e no tubo do creme de barbear. Em Fevereiro de 1962, regressa a Munique e de lá vai para Génova, na primeira classe do navio italiano "Ausonia", rumo a Beirute. Chegado, apanha um táxi e atinge o seu objectivo através da fronteira libanesa.

Em Damasco, é com desembaraço que se infiltra na alta sociedade. Entretém políticos e militares em festas extravagantes na sua casa de oito divisões. Diz-se que a bebida servida ajudava a revelar segredos. Ouviu quilos. Os tímpanos captaram instruções bélicas e classificadas. Visitou e soube de sigilos militares. Membro activo do partido governista Baath e próximo do presidente da Síria, à época, Amin El Hafez, é convidado para ser Ministro da Defesa. Existem imagens que o mostram na comitiva presidencial, no cockpit de um Mig 21 ou nos Montes Golã. O oculto transmissor de rádio expedia informações de peso incalculável: equipamento de guerra, estratégia, plantas militares e delineamentos de extraviar as águas do Rio Jordão. Eli Cohen esboçou mapas dos problemáticos Golã, enviando o minucioso posicionamento dos bunkers de artilharia.





Eli Cohen no séquito do presidente da Síria, Amin al-Hafez

Aquando a sua derradeira, e breve, visita, em 1964, a Israel, conhece o seu terceiro filho, Shaul, de poucas semanas. Terá exposto aos oficiais de inteligência israelita vontade de não regressar à Síria. Regressou. E para sempre. Em 2015, o então director da Mossad, Tamir Pardo admitiu o erro de Eli Cohen ter sido enviado para a última missão e de essa ordem, de certa maneira, ter sido ré da sua captura. Também referiu, em tom de crítica, que há oficiais da Mossad que continuam a seguir a linha que o próprio Eli Cohen teve culpa por ter sido apanhado. Três anos volvidos das suas declarações, em 2018, Motti Kfir, na página 88 do livro "Rise and Kill First: The Secret History of Israel's Targeted Assassinations", da autoria do jornalista Ronen Bergman, mantém a sua ideia: "Eli Cohen foi uma das pessoas que passaram a vida a andar de lado. Quando alguém está de lado, às vezes pensa que ninguém o vê. Mas estava errado. Ele (Eli Cohen) tornou-se muito proeminente. Eu disse-lhe, durante o treino: "Nunca sejas o coração da festa. Mas ele fez o contrário"





A carta de despedida de Eli Cohen

Foram olvidadas regras da prudência, as transmissões, a pedido de Israel, tornaram-se cada vez mais frequentes e, no espaço de cinco semanas, Eli Cohen endereçou 31 transmissões de rádio, "Devia ter sido contido, e tal não aconteceu, porque o material era bom demais para ser travado", assegura fonte que prefere o anonimato.

Em Janeiro de 1965 Eli Cohen foi descoberto na sua casa. Como? Há três versões entre mil. A embaixada da Índia queixava-se da interferência nas comunicações por rádio com Nova Deli, o suficiente para desencadear uma investigação. O equipamento sofisticado de fabrico soviético flagrou-o quando estava a enviar mensagens. Embora haja defensores de que a Síria desconfiava de um espião e, havia vezes, que, sem avisar, desligava os sinais de rádio para apanhar a proveniência da interferência. A segunda versão baseia-se no facto de a inteligência egípcia ter visto Kamel Amin Thaabet em fotografias conjuntas dos estados-maiores da Síria e do Egipto nas Colinas do Golã, e de ter identificado pelo nome verdadeiro. A última hipótese vem de Ahmed Suedani: desconfiava-se que os dois árabes, que actuavam para a inteligência norte-americana e tencionavam transportar para o Chipre mísseis que Damasco obtinha da União Soviética, eram visitas frequentes da casa do agente israelita.





O futuro museu de Eli Cohen

Preso, interrogado, torturado na prisão de Al-Mezzeh sem confessar meia palavra. Gedaliah Khalaf, que recrutara e operara Eli Cohen, pela sua cara difundida pela televisão síria, pressentiu que duas das torturas teriam sido o arrancar das unhas e os testículos electrificados. Apelos vieram de todo o lado. Mas nenhum lado salvou o agente. Deixaram-no escrever uma carta à família e permitiram que o rabino da cidade, Nissim Andabo, recitasse, com ele, shemá Israel, expressão central do Judaísmo. Os seus restos mortais não retornaram a Israel, não obstante algumas tentativas de resgate. A Mossad, numa recente operação, localizou e entregou à família o relógio de pulso que Eli Cohen usava na Síria até ao dia final. A hora parou poucos minutos após as seis e meia.