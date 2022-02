As mais lidas

Morta há dois anos, Marinella foi encontrada agora. "A solidão esquecida fere as nossas consciências"

Marinella Beretta foi encontrada morta no dia 4 de fevereiro em Prestino, perto do Lago de Como, em Itália. Porém, a morte terá acontecido há dois anos. O caso chocou Itália, por não se compreender como é que ninguém deu pela falta da mulher de 70 anos.







REUTERS/Antonio Parrinello

A causa da morte ainda não é conhecida, mas um médico legista que observou o corpo afirmou que é provável que tenha morrido de causa natural. O corpo foi encontrado em elevado estado de decomposição.

As autoridades foram chamadas ao local após terem recebido denúncias que davam conta de uma árvore que caiu no jardim de Marinella Beretta, devido ao crescimento descontrolado da vegetação, revelou a assessora de imprensa da câmara municipal, Francesca Manfredi, à CNN. Segundo o jornal, a policia ainda está a investigar, mas pensa-se que Marinella Beretta não terá familiares, nem amigos próximos. Os vizinhos garantiram que não a viam desde 2019 e pensavam que se tinha mudado antes do início da pandemia. Marinella foi encontrada sentada numa cadeira da sala, em sua casa.

Como não existem familiares próximos, a Câmara Municipal de Como vai pagar o funeral que ainda não tem data marcada. Esta terça-feira, o presidente da Câmara da localidade italiana, Mario Landriscina, afirmou que estará presente e convidou toda a cidade para o funeral desta mulher. Referiu que este devia ser um "momento de reflexão" e que agora "todos se podem tornar familiares de Marinella".

O jornal italiano Corriere della Sera referiu-se a esta situação como a "solidão personificada". O caso já provocou uma onda de apelos no país por melhores cuidados aos idosos que vivem isolados. Em 2018 o Instituto Nacional de Estatística (ISTAT) revelou que cerca de 40% das pessoas com mais de 75 anos vivem sozinhas em Itália, sem familiares ou amigos a quem recorrer em situações de emergência.

"O que aconteceu com Marinella Beretta em Como, a solidão esquecida, fere as nossas consciências", disse a ministra da Família e Igualdade em Itália, Elena Bonetti. Mencionou a necessidade de restabelcer laços e relembrou que "ninguém deve ser deixado sozinho".