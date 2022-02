Curandeiro convenceu mulher a espetar prego na cabeça para dar à luz um menino

A polícia paquistanesa está à procura do curandeiro que garantiu à mulher que não daria à luz uma menina se espetasse um prego na cabeça.

Uma mulher grávida de três meses chegou a um hospital no Paquistão com um prego espetado na cabeça. O motivo era simples: um curandeiro tinha dito que essa era a forma de evitar ter mais uma menina e dar à luz um rapaz. As autoridades paquistanesas procuram agora o curandeiro.