Morreu o ator Blake Garrett, aos 33 anos. Causa da morte está a ser investigada

Morreu o ator Blake Garrett, conhecido por ter participado no filme How to Eat Fried Worms, de 2006. O ator tinha 33 anos depois de ter estado nas urgências por dores intensas causadas por herpes zoster (zona).



Morreu o ator Blake Garrett, aos 33 anos; causa da morte investigada DR

Carol Garrett, mãe de Blake, contou à TMZ que o filho morreu no domingo, dia 8 de fevereiro e que a família está a aguardar os resultados da autópsia do médico legista para que a causa da morte seja determinada. Informou ainda que uma semana antes de morrer, o filho foi às urgências de um hospital em Oklahoma depois de ter sentido dores intensas. O diagnóstico que recebeu foi de herpes zoster, vulgarmente conhecido por zona.

Zona é uma doença transmissível provocada pela reativação do vírus da varicela, o Varicella-Zoster do grupo herpesvirus, refere um artigo sobre a doença no site do SNS24. O vírus aloja-se em células nervosas e pode aí permanecer inativado durante anos e com o avançar da idade (o maior fator de risco), ou num momento de enfraquecimento do sistema imunitário, pode reativar-se, provocando a doença, que se manifesta sobretudo por alterações na pele. Surgem irritações e comichão na pele.

A mãe do ator acrescentou que há a possibilidade de o filho se ter automedicado para as dores e acredita que a sua morte pode ter sido resultado de um trágico acidente.

Blake Garrett nasceu em Austin, no Texas, e desde cedo que entrou no mundo da representação em produções locais, como "Aladdin and His Magical Lamp" e "Peanuts: A Charlie Brown Tribute" (adaptações de Peanuts e Aladino). Mas o protagonismo chegou quando, em 2006, interpretou Plug em "How to Eat Fried Worms", papel que o fez vencedor do prémio Young Artist Award na categoria de Melhor Elenco Jovem.