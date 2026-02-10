Cinco bebés hospitalizados em Espanha depois de beberem leite em pó contaminado: há mais casos na Europa

Em França também houve casos, pelo menos 11 crianças foram hospitalizadas após consumirem a mesma fórmula, e está a ser investigada uma possível ligação entre a ingestão deste leite com a morte de outros dois bebés.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES O resumo das notícias escritas pela redação da SÁBADO. (Enviada de segunda a sexta)

A Newsletter A SÁBADO É TODOS OS DIAS no seu e-mail

Oito bebés na Espanha sofreram vómitos e problemas gastrointestinais depois de terem ingerido leite em fórmula que continha a toxina cereulida. Cinco deles tiveram de ser hospitalizados. A informação foi divugada pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo do Doenças (ECDC), segundo noticiou o jornal espanhol, El Pais, e o produto já foi retirado do mercado.



Bebés hospitalizados na Europa depois de beberem leite em fórmula contaminado AP

O relatório da ECDC relata que, apesar da correlação entre o consumo do produto e os problemas de saúde apresentados, “os casos suspeitos não puderam ser confirmados em laboratório”, algo comum neste tipo de crises alimentares, dada a complexidade dos exames e a rápida evolução dos pacientes. O diretor-geral de Saúde Pública de Espanha, Pedro Gullón, afirmou também esta segunda-feira que “não seria surpreendente se surgissem mais casos nos próximos dias”.

A ECDC afirma ainda que estes produtos “tiveram ampla distribuição da UE [União Europeia] e em outros países, portanto a probabilidade de exposição a um lote contaminado de fórmula infantil é moderada a alta”. A agência explica que recém-nascidos e bebés com menos de seis meses “podem ser mais propensos a desenvolver sintomas” gastrointestinais, assim como desidratação ou desequilíbrios eletrolíticos.

Leia Também Aberta investigação criminal em França pela morte de bebé que ingeriu leite Nestlé

Também em França houve casos de bebés contaminados. Pelo menos 11 foram hospitalizados após consumirem a mesma fórmula e está a ser investigada uma possível ligação entre o consumo do leite contaminado e as mortes de outros dois bebés. Além de França e Espanha, o Reino Unido já contabilizou 36 casos, a Bélgica cinco e a Dinamarca já registou “vários”.

Ao El País, o especialista em toxicologia clínica, Antonio Caballero, explica que por ser uma toxina “extremamente resistente ao calor, à acidez e às enzimas proteolíticas”, a cereulida pode persistir nos alimentos mesmo depois de serem cozinhados. Causa sintomas gastrointestinais agudos, nomeadamente náuseas e vómitos, e é encontrada com maior frequência em alimentos ricos em amido.