Cinco bebés hospitalizados em Espanha depois de beberem leite em pó contaminado: há mais casos na Europa

Em França também houve casos, pelo menos 11 crianças foram hospitalizadas após consumirem a mesma fórmula, e está a ser investigada uma possível ligação entre a ingestão deste leite com a morte de outros dois bebés.
Oito bebés na Espanha sofreram vómitos e problemas gastrointestinais depois de terem ingerido leite em fórmula que continha a toxina cereulida. Cinco deles tiveram de ser hospitalizados. A informação foi divugada pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo do Doenças (ECDC), segundo noticiou o jornal espanhol, El Pais, e o produto já foi retirado do mercado.
O relatório da ECDC relata que, apesar da correlação entre o consumo do produto e os problemas de saúde apresentados, “os casos suspeitos não puderam ser confirmados em laboratório”, algo comum neste tipo de crises alimentares, dada a complexidade dos exames e a rápida evolução dos pacientes. O diretor-geral de Saúde Pública de Espanha, Pedro Gullón, afirmou também esta segunda-feira que “não seria surpreendente se surgissem mais casos nos próximos dias”.
A ECDC afirma ainda que estes produtos “tiveram ampla distribuição da UE [União Europeia] e em outros países, portanto a probabilidade de exposição a um lote contaminado de fórmula infantil é moderada a alta”. A agência explica que recém-nascidos e bebés com menos de seis meses “podem ser mais propensos a desenvolver sintomas” gastrointestinais, assim como desidratação ou desequilíbrios eletrolíticos.
Também em França houve casos de bebés contaminados. Pelo menos 11 foram hospitalizados após consumirem a mesma fórmula e está a ser investigada uma possível ligação entre o consumo do leite contaminado e as mortes de outros dois bebés. Além de França e Espanha, o Reino Unido já contabilizou 36 casos, a Bélgica cinco e a Dinamarca já registou “vários”.
Ao El País, o especialista em toxicologia clínica, Antonio Caballero, explica que por ser uma toxina “extremamente resistente ao calor, à acidez e às enzimas proteolíticas”, a cereulida pode persistir nos alimentos mesmo depois de serem cozinhados. Causa sintomas gastrointestinais agudos, nomeadamente náuseas e vómitos, e é encontrada com maior frequência em alimentos ricos em amido.