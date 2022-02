Já só há 11 países sem covid. Ilhas Cook anunciaram o primeiro caso

Situadas a sul do Oceano Pacífico, as Ilhas Cook permaneciam como um poucos países onde não havia ainda registo de casos de covid-19. Na quarta-feira, o primeiro ministro, Mark Brown, anunciou o primeiro caso, duma viajante da Nova Zelândia que, depois de oito dias nas ilhas, testou positivo ao chegar a casa. Até agora a nação fazia parte dos menos de uma dúzia de países com zero casos de covid-19 registados, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS).



"Estava assintomática, mas recebeu um resultado positivo apenas algumas horas depois. Foi emitida uma ordem de isolamento. A pessoa infetada estava a viajar com outras duas pessoas e todos permanecerão em isolamento até deixarem de testar positivo para a covid-19", disse o primeiro-ministro, na segunda-feira, nas redes sociais.



O Ministério da Saúde também já confirmou que mais de 30 contactos de risco testaram negativo e nos últimos dias centenas de pessoas foram testar-se para a covid-19.