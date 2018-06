Um governo popular vai ser empossado em Itália esta sexta-feira, dia 1 de Junho, numa acção que pode ser o início da resolução da crise política em Itália e uma aliança incomum entre dois partidos admitidamente oponentes. A decisão foi tomada depois de o presidente italiano concordar com uma lista de novos possíveis ministros.



Segundo o secretário-geral da Presidência italiana, Ugo Zampetti, a cerimónia está agendada para as 16:00 (15:00 em Lisboa). Depois desta, a coligação vai ser votada em ambas as câmaras do parlamento – onde o 5 Estrelas e a Liga têm uma maioria (com uma margem reduzida).



O movimento 5 Estrelas e o partido Liga emitiram um comunicado em conjunto, no qual afirma que o político Giuseppe Conte será o primeiro-ministro. Este encontrou-se com o presidente italiano na quinta-feira passada para lhe apresentar uma lista de novos ministros, o que Mattarella aceitou.



No documento, Luigi Di Maio, o presidente do 5 Estrelas, e Matteo Salvini, o líder da Liga, anunciaram que "estão reunidas todas as condições para um governo do Movimento 5 Estrelas e da Liga".

Os populistas puseram de lado a ideia de ter Paolo Savona, um académico de 81 anos assumidamente eurocéptico, como Ministro das Finanças, depois de o presidente Mattarella a ter vetado.

Apesar de se terem apresentado sempre como opositores na política italiana, o partido e o movimento têm traços comuns: são ambos populistas, insurgiram-se contra as "elites de Bruxelas e Itália", e partilham a mesma agenda - planeiam cortar impostos, rever o plano das pensões e instituir um "salário básico universal".

É esperado que este novo governo seja mais antagonista de Bruxelas do que o anterior, mas os oficiais de Bruxelas revelaram não ter muito preocupados tendo em conta que a união política dos partidos só lhes garante uma pequena margem de maioria no senado de Itália.

A Itália não é estranha a este tipo de crises políticas: desde o final da Segunda Guerra Mundial, o país já teve 64 governos. Desta vez, o novo impasse e crise política duraram 88 dias.

Quem compõe o novo governo?

Salvini é o mais conhecido pela sua atitude xenofóbica: nos últimos anos tem-se mostrado contra os migrantes na Itália com uma sucessão de comentários racistas, e uma voz crítica de Bruxelas. O líder da Liga vai assumir a posição de Ministro do Interior e já prometeu realizar deportações em massa de migrantes, e a construção de centros de detenção na Itália. Também já apelou à maior aproximação do país à Rússia.

Di Maio, presidente do movimento 5 Estrelas, vai ter um posto combinado com assuntos de trabalho e indústria. O movimento é contra a indústria "massificada" e por isso espera-se que haja mudanças laborais.

Giovanni Tria, um crítico da União Europeia, é professor de Economia e vai ser o novo Ministro das Finanças. Apesar de criticar frequentemente a UE, Tria nunca sugeriu a saída de Itália do Eurogrupo.

Giuseppe Conte assumirá o papel de Primeiro-ministro.





Fonte: Corte di Cassazione

As consequências do novo governo

Este acordo para a formação do novo governo poderá trazer uma calma temporária à crise italiana das últimas semanas e aliviar as preocupações de Bruxelas, tendo em conta que as ameaças de eleições antecipadas no Verão e a introdução de partidos anti-EU foram dissolvidas.

Estas últimas semanas de crise política na Itália causaram inquietações a Bruxelas e investidores. Estes recearam que a subida do populismo e o colapso dos partidos tradicionais pudessem prejudicar o futuro do país na EU.

O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, foi uma das figuras preocupadas com a crise em Itália e teceu críticas duras ao país: "Os italianos devem tomar conta das regiões mais pobres do país. Isto significa mais trabalho, menos corrupção e mais seriedade". "Nós vamos ajudar como sempre fizemos, mas não joguem este jogo de atirar a responsabilidade para a União Europeia. Um país é um país, uma nação é uma nação. Países primeiro, Europa em segundo", sublinhou Juncker.