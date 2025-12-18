Milhares de agricultores vão bloquear Bruxelas em protesto contra a política agrícola da UE

UE vai reduzir orçamento destinado à agricultura. CAP considera que "Portugal será muito mais prejudicado do que outros países".

Mais de "12 mil" agricultores de toda a União Europeia vão protestar esta quinta-feira (18), em Bruxelas, contra a política agrícola europeia. Em causa está uma redução no orçamento destinado à agricultura.



Agricultores protestam em Bruxelas contra a política agrícola da UE Foto AP/Nicolas Mollo

Neste protesto, Portugal estará representado pela Confederação dos Agricultores (CAP), que participará com uma comitiva de duas dezenas de representantes. Em comunicado, o presidente da CAP considera que este anúncio é "um retrocesso para a PAC" e lamenta o desinvestimento.

"Não se compreende que, quando o orçamento da União Europeia aumenta 40%, se proponha uma redução de 20% para a agricultura."

Álvaro Mendonça garante ainda que, com este acordo, "Portugal será muito mais prejudicado do que outros países". "Com as transferências do segundo pilar para o primeiro, o das ajudas diretas, financiados a 100% por fundos europeus, Portugal ficará abaixo de países como Espanha, França, Alemanha e Itália. Naturalmente, esta medida acentuará as desigualdades e coloca em causa a competitividade entre países.”

A manifestação está marcada para as 12h locias (11h de Lisboa) e terá lugar na Boulevard du Jardin Botanique. Seguirá depois um percurso até à capital, acabando na Place du Luxembourg. O protesto só deverá terminar pelas 15h30 (14h30 de Lisboa).