Montenegro diz que será imperdoável se bloco europeu não fechar acordo com Mercosul

Lusa 09:55
Acordo está a ser negociado há 25 anos e o primeiro-ministro considera que é "crucial" para o bloco comunitário.

O primeiro-ministro defendeu esta quinta-feira que "será imperdoável" se a União Europeia (UE) não der aval à conclusão do acordo comercial com o Mercosul, que está a ser negociado há 25 anos e é "crucial" para o bloco comunitário.

Montenegro alerta para a importância do acordo UE-Mercosul
Montenegro alerta para a importância do acordo UE-Mercosul AP Photo/Omar Havana

"Parece-me crucial, como tenho já de forma reiterada vindo a afirmar noutras reuniões do Conselho Europeu, que cheguemos mesmo a um entendimento e à subscrição final do acordo com o Mercosul, que está neste momento ainda num quadro de alguma indefinição ou mesmo indecisão e será imperdoável se nós não conseguirmos consumar um acordo que demorou 25 anos a estabelecer-se", declarou Luís Montenegro.

Falando à chegada à cimeira europeia, em Bruxelas, o chefe de Governo aludia ao aval que a Comissão Europeia aguarda à assinatura do acordo comercial e de parceria com o Mercado Comum do Sul (Mercosul) para a presidente da instituição, Ursula von der Leyen, se deslocar ao Brasil no sábado para oficializar tal parceria.

