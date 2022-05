DiCaprio apela a jovens brasileiros que votem. Bolsonaro não gostou

O presidente brasileiro Jair Bolsonaro já respondeu ao apelo do ator e ativista ambiental.

As eleições presidenciais do Brasil irão ocorrer em outubro e o ator e ativista ambiental Leonardo DiCaprio já apelou aos jovens brasileiros para se registarem e irem votar. O apelo gerou uma resposta sarcástica do atual presidente Jair Bolsonaro.