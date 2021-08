Biden promete trazer todos os americanos de volta e mais 65 mil afegãos que os ajudaram

A manutenção do caos no Afeganistão obrigou Joe Biden a falar novamente sobre o processo de retirada das tropas. O presidente dos EUA prometeu trazer todos os militares de regresso a casa, bem como todos os 50 a 65 mil afegãos que ajudaram as tropas. No entanto, não escondeu que esta é uma "das maiores e mais difíceis evacuações da história".



São ainda cerca de 13 mil os soldados norte-americanos em terras afegãs a que se juntam os milhares de afegãos, que ajudaram as tropas ao longo dos 20 anos de ocupação, e as suas famílias. Perante as críticas em relação à rápida conquista dos talibã da capital afegã, Biden deixou apenas garantias para os nacionais.



"Todos os americanos que quiserem voltar para casa, voltarão". Perante as questões dos jornalistas, Biden acabou por admitir que a prioridade são os cidadãos norte-americanos e que só depois se tratará da ajuda aos aliados afegãos que queiram abandonar o país, temendo represálias dos talibã.