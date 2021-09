México foi sacudido por um sismo de 7,1

Um sismo com origem a 14 quilómetros de Acapulco, no estado mexicano de Guerrero, provocou pelo menos um morto. De acordo com o Serviço de Sismologia do México, o sismo teve magnitude de 7,1 na escala de Richter e foi sentido às 20h47 (02h47 em Portugal).





Héctor Astudillo, governador do estado de Guerrero, informou que a vítima mortal foi atingida por um poste de eletricidade que caiu durante o sismo.Segundo as autoridades, foram identificados deslizamentos de terra, carros destruídos e habitações danificadas. A energia foi cortada em vários bairros, deixando quase dois milhões de pessoas às escuras.Durante o sismo, o pânico foi geral e as pessoas abandonaram os edifícios e concentraram-se nas ruas. Em 2017, um sismo com a mesma magnitude provocou 369 mortos, a maioria na Cidade do México.Já depois do sismo, foi possível identificar 73 réplicas, tendo a maior registado uma magnitude de 5,2 na escala de Richter.