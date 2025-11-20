Meta condenada em Espanha a pagar 479 milhões de euros aos media por concorrência desleal

Tribunal Mercantil entende que a Meta utiliza indevidamente dados pessoais protegidos dos utilizadores do Facebook e do Instagram para inserir publicidade naquelas redes sociais.
Um tribunal de Madrid condenou a Meta a pagar 479 milhões de euros a 87 órgãos de imprensa digital espanhola e agências de notícias por ter obtido vantagem competitiva publicitária para o Facebook e o Instagram de forma desleal.
Meta condenada a pagar 479 milhões de euros a meios de comunicação espanhóis por concorrência deslealAP
A obtenção desta vantagem competitiva publicitária infringe as normas europeias de proteção de dados.
Numa sentença, o Tribunal Mercantil número 15 de Madrid estima parcialmente as pretensões dos meios de comunicação, que reclamavam 551 milhões de euros, ao entender que a Meta utiliza indevidamente dados pessoais protegidos dos utilizadores do Facebook e do Instagram para inserir publicidade naquelas redes sociais.
Esta prática, sustenta o juiz, dá-lhe uma vantagem competitiva significativa "desleal" em relação aos media digitais e às agências de notícias.
Esta semana, a Rússia apresentou o seu primeiro robô humanoide. Hesitamos entre pensar se aquilo que vimos é puro humor ou tragédia absoluta. É do domínio do absurdo, parece-me, querer construir uma máquina antropomórfica para esta fazer algo que biliões de humanos fazem um bilião de vezes melhor.