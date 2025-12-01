A Airbus anunciou na sexta-feira a recolha de aproximadamente 6.000 aviões A320 para a substituição urgente do 'software' de controlo de voo, devido a problemas causados pela exposição à radiação solar.

Edição de 25 de novembro a 1 de dezembro

Menos de uma centena de aviões Airbus da gama A320 continuam imobilizados devido a um 'software' de comando vulnerável, entre as cerca de 6.000 aeronaves potencialmente afetadas, anunciou esta segunda-feira a fabricante aeronáutica.



Menos de 100 aviões estão imobilizados devido a problema de 'software' Getty Images

Em comunicado, a Airbus precisa que "a grande maioria" dessas aeronaves foi modificada desde o anúncio do problema, na sexta-feira.

A fabricante diz estar agora a trabalhar com as companhias aéreas na "modificação das menos de 100 aeronaves restantes para garantir que possam ser colocadas novamente em serviço".

Em comunicado, a fabricante aeronáutica informou que solicitou a todas as companhias aéreas clientes que utilizam este 'software' que "suspendam imediatamente os seus voos" após a análise de um incidente técnico ocorrido em 30 de outubro num voo da JetBlue entre Cancún, no México, e Newark, perto de Nova Iorque, quando uma aeronave teve de realizar uma aterragem de emergência em Tampa, na Florida.

A análise do incidente "revelou que a intensa radiação solar pode corromper dados essenciais para o funcionamento dos controlos de voo".

O Airbus A320, que entrou ao serviço em 1988, é a aeronave mais vendida no mundo. No final de setembro, a Airbus tinha entregado 12.257 aviões A320 (incluindo versões de classe executiva).