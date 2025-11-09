Menor vendida por €5 mil e whisky negou tudo e processo foi arquivado

Adolescente espanhola de 14 anos tinha sido encontrada a mendigar pelas autoridades. Agora foi devolvida aos pais.

Uma adolescente de 14 anos tinha sido vendida pelos pais por 5 mil euros, cinco garrafas de whisky e alimentos básicos, em troca iria casar com um rapaz de 21 anos. Porém, quando as autoridades a encontraram e ela teve de depor em tribunal negou toda a história o que levou ao arquivamento do processo e à sua devolução aos pais, habitantes de Navarra (Espanha).



Arquivado processo de menor obrigada a casar e encontrada a mendigar em Espanha DR

A jovem estava desde 3 de outubro a viver num centro da Direção Geral de Prevenção e Proteção da Infância e Adolescência, em Lleida, mas agora pode regressar à sua casa com os pais. Perante o juiz, a menina negou que as imagens que a polícia encontrou no Facebook em que aparece a casar segundo os ritos da cultura cigana - etnia a que ambas as famílias pertencem - sejam mais do que uma simples celebração familiar. Também negou, perante o juiz, que a obrigaram a mendigar, segundo relata o diário espanhol El País.

Os factos remontam a janeiro quando os pais da menor, ambos de 35 anos, se reuniram com outra família e fecharam o negócio. Depois a jovem foi enviada para a Catalunha onde ficou a viver sob as ordens da família que a comprou. Sem frequentar a escola, era obrigada a mendigar para levar o dinheiro à família do seu suposto marido.

Os pais da menor recebiam ajuda dos serviços sociais de Navarra e foram estes que denunciaram o desaparecimento da menor. A polícia viria a descobri-la a 3 de outubro na Catalunha. Tudo porque um homem resolveu entregar alimentos a uma adolescente que mendigava à porta do supermercado. Quando esta entrou no estabelecimento para trocar os alimentos por dinheiro, o homem sentiu-se enganado e chamou a polícia que acabou por levá-la para a esquadra.

A adolescente não falava nem castelhano nem catalão, mas deu um número de telefone aos agentes, que nem chegaram a ligar pois rapidamente apareceu na esquadra um casal que afirmou serem tios da menina e tentaram levá-la da esquadra. Quando pediram documentação ao casal perceberam pela cópia de certidão de nascimento que havia um alerta da Guardia Civil sobre o seu paradeiro.

O casal acabou detido e a investigação às suas redes sociais encontrou as imagens do casamento entre o filho deles e a menor de 14 anos. Também o noivo foi preso e acusado, com os pais, de tráfico de seres humanos, mendicidade infantil e casamento forçado.

Como a menor sublinhou ao juiz que não se sentia vítima, nem sequestrada e que não tinha sido obrigada a mendigar, juntamente com o facto de negar ter casado e não haver qualquer documento que o comprove, acabou entregue aos pais e o processo foi provisoriamente arquivado.