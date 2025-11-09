Guterres defende turismo como "poderosa força para o bem num mundo dividido"

"Mas o crescimento deve andar de mãos dadas com a responsabilidade", alertou o secretário-geral da ONU, que insistiu que "o turismo deve ser inclusivo, para que beneficie as comunidades locais e reduza a desigualdade".

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, afirmou este domingo que o turismo é "uma poderosa força para o bem num mundo dividido", durante a cerimónia de abertura da 26ª Assembleia Geral do Turismo da ONU.



Guterres defende o turismo como força para o bem, promovendo inclusão e sustentabilidade Chalinee Thirasupa/Pool Photo via AP

"O turismo é uma poderosa força para o bem num mundo dividido. Une pessoas, constrói pontes entre culturas e abre caminhos para o entendimento e até mesmo para a paz", disse Guterres num discurso por videoconferência na sessão de abertura.

O representante português observou que esta Assembleia Geral comemora o 50º aniversário da agência de turismo da ONU, num momento em que o turismo global "se recuperou da pandemia, a pior crise da sua história".

Guterres celebrou que as chegadas de turistas internacionais em todo o mundo estejam a "atingir números recordes", com o surgimento de novos destinos, especialmente no Médio Oriente e na África, regiões que "trazem nova energia e oportunidades" tanto para os viajantes como para os países anfitriões.

"Mas o crescimento deve andar de mãos dadas com a responsabilidade", alertou Guterres, que insistiu que "o turismo deve ser inclusivo, para que beneficie as comunidades locais e reduza a desigualdade".

O responsável também pediu que o setor se concentrasse na sustentabilidade, com o objetivo de "salvaguardar o património cultural e minimizar o impacto ambiental".

A Assembleia Geral, órgão máximo do Turismo das Nações Unidas, realiza as sessões ordinárias a cada dois anos com a participação de delegados dos países membros e associados desta agência das Nações Unidas, bem como representantes dos membros afiliados.