Jayme Closs tem 13 anos e foi raptada de casa, no Wisconsin, depois dos seus pais serem assassinados. Esteve desaparecida durante três meses.

Era noite cerrada quando tocara à porta de Kristin Kasinskas, uma professor de Gordon, nos EUA. Quando abriu, viu uma menina magra, de cabelo claro, com uns sapatos demasiado grandes para os seus pés. Vinha acompanhada de um vizinho que lhe disse: "Ligue para o 911 [número de emergência dos EUA]. Esta é a Jayme Closs!"



Jayme Closs, de 13 anos, esteve desaparecida durante três meses. Foi raptada depois dos seus pais serem assassinados em Outubro de 2018. A jovem fugiu do seu raptor e pediu ajuda a uma senhora que passeava um cão na vila de Gordon, no Wisconsin. A jovem estava a mais de 75 quilómetros de sua casa. A senhora reconheceu-a pelos cartazes que viu espalhados pela cidade e quando confirmou a sua identidade correu até casa da vizinha. Eram perto das cinco da tarde desta quinta-feira, revela o Washington Post.



Já dentro da casa da professora, Closs recusou comida e água durante 20 minutos. Esteve durante alguns minutos a brincar com um cão bebé que a professora tinha em casa e disse não saber onde estava.



Numa publicação feita na página de Facebook, o xerife de Barron, Chris Fitzgerald, escreveu: "Prometemos que íamos trazer a Jayme de volta a casa e hoje cumprimos essa promessa. Do fundo do meu coração, OBRIGADO".



As buscas por Jayme incluíram a polícia local, a polícia do estado do Wisconsin e chegou mesmo à polícia federal, com o seu nome a encabeçar a lista de desaparecidos do FBI. A recompensa para quem encontrasse a menina era de 50 mil dólares.



A zona rural de Barron, onde morava a menina, foi varrida por centenas de voluntários em busca de Jayme. Num ponto chegaram a ser mais de 2.000 pessoas à sua procura, depois de os seus pais, James, 56 anos, e Denise Closs, 46, terem sido encontrados mortos em casa, a 15 de Outubro, depois de uma denúncia anónima.



A porta de entrada da casa de família estava arrombada e os corpos dos pais da menina estavam cravejados de balas de caçadeira. A polícia não recuperou ainda a bala do crime, nem desconfia do que terá motivado o homicídio.



Na manhã do dia em que apareceu, houve relatos de que a polícia teria encontrado um cadáver que pertencia à menina, mas as informações acabaram por se verificar falsas, lembra o Star Tribune.