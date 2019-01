Um casal do Texas, Estados Unidos, foi dado como culpado por um júri federal de ter escravizado uma mulher da Guiné durante 16 anos.

Segundo a Associated Press, Mohammed Toure e a mulher, Denise Cros-Toure, podem ser condenados a 20 anos de prisão. Ainda não foi marcada a data de leitura da pena pelas acusações de trabalhos forçados, conspiração para manter um imigrante ilegal para ganhos financeiros e manutenção de um imigrante ilegal.



O casal Toure exigia que "Jenna", como a escrava foi chamada em tribunal, cozinhasse, limpasse, lavasse a roupa, tratasse do quintal, pintasse e cuidasse dos cinco filhos do casal. Apesar de a vítima ter a mesma idade que os filhos do casal Toure, não foi à escola nem teve as mesmas oportunidades. Foi isolada da sua família e vítima de maus-tratos físicos e psicológicos. Chamavam-lhe "cão", "escrava", "imprestável" e "idiota".



"Ela passou a usar um fio elétrico quando percebeu que o cinto não me estava a magoar o suficiente", contou a vítima em tribunal.