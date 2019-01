Jovem de 13 anos foi raptada pelo homem que matou os seus pais. Ainda ouviu as sirenes da polícia quando foi levada, mas estava dentro de uma bagageira.

Aos 13 anos, Jayme Closs conseguiu escapar ao seu raptor, que a manteve cativa durante três meses em Gordon, no estado do Wisconsin. O seu testemunho e a primeira audiência em tribunal do seu captor, Jake Thomas Patterson, permitiram obter mais informações sobre a sua experiência traumática. Patterson é acusado de roubo, rapto, e de ter morto os pais de Jayme, Denise e James Closs.



O rapto de Jayme deu-se no dia 15 de outubro de 2018. A menina foi "escolhida" por Patterson enquanto este se encaminhava para o segundo dia no novo emprego numa fábrica de queijo. Parou o seu carro atrás do autocarro escolar onde Jayme entrava e quando a viu, "soube que era a rapariga que ele ia levar", detalha a acusação.



Os crimes foram planeados ao mais ínfimo pormenor. Patterson rapou o cabelo e fez a barba, tendo tomado banho mesmo antes de se encaminhar para a casa dos Closs. Assim, reduzia as hipóteses de que fosse encontrado ADN seu no local do crime. Já tinha roubado uma matrícula e modificou a sua bagageira para impedir que esta se abrisse a partir de dentro.



De acordo com o que Jayme disse às autoridades, os cães ladraram quando viram um homem aproximar-se da casa. O pai, James, foi o primeiro a ser baleado. A mãe, Denise, escondeu-se com a filha na casa de banho. O criminoso conseguiu alcançá-las e obrigou Denise a prender Jayme. Depois de matar a mãe, colocou Jayme dentro da bagageira. A rapariga ainda ouviu as sirenes da polícia que se encaminhavam para a sua casa.



Percorreu mais de 100 quilómetros até chegar aos bosques do Wisconsin, onde Jake Patterson vivia numa cabana isolada. Lá, ele escondia-a debaixo da cama e avisou-a de que lhe poderiam acontecer "más coisas" caso fosse encontrada.



Jayme viveu a maior parte do tempo debaixo de uma cama. Jake Patterson escondia-a com caixotes de roupa suja e halteres, para que ela não pudesse mover-se sem que ele desse por isso. Uma vez, foi deixada sem comida, água ou acesso à casa de banho durante 12 horas. Jake chegou a receber família e amigos dentro da cabana enquanto Jayme lá estava.



No dia 10 de Janeiro, Jake contou a Jayme que ia estar fora durante cinco ou seis horas. A jovem percebeu a oportunidade, afastou o que estava ao redor da cama, rastejou, calçou os sapatos e fugiu. Encontrou uma mulher que passeava o cão, e esta alertou as autoridades por telefone.



Jake Patterson foi detido pouco depois. Quando as autoridades o fizeram sair do carro, disse: "Sei porque é isto. Eu fi-lo." Duas semanas depois de ter raptado Jayme, Jake pensava que tinha escapado.



Durante a sua audiência em tribunal, o pai e o irmão de Patterson ouviram-no enquanto choravam.