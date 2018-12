Activista chinesa de 85 anos desaparecida

A "avó Pu" dedicou-se, nos últimos dois anos, a pedir a libertação do seu filho, um activista pelos direitos humanos detido pelo Governo chinês. A semana passada Pu desapareceu.

Pu Wenquing tem 85 anos e passou os últimos dois a escrever artigos sobre o seu filho, Huang Qi, um dissidente chinês que aguarda julgamento há mais de dois anos. Huang foi o criador do primeiro site de monitorização dos direitos humanos na China. Agora, Pu desapareceu.



A mãe do activista chinês fez dezenas de publicações na Wechat e gravou inclusivamente um vídeo a pedir ajuda para a situação do seu filho, no YouTube. Mas há alguns dias que não há notícias sobre a octagenária. Amigos próximos e defensores dos direitos humanos acreditam que a mesma esteja deitda dentro de sua casa.



Segundo o jornal birtânico The Guardian, a chinesa embarcou a 7 de Dezembro em Sichuan num comboio em direcção a Pequim, para apelar pela libertação do seu filho, acusado de divulgar segredos de estado, uma das acusações mais utilizadas para activistas na China. Durante a viagem, a polícia revistou as malas de Pu e do seu acompanhante e ambos foram interrogados várias vezes. Quando saíram do comboio, foram seguidos e interceptados.



O acompanhante de Pu revelou: "Sete ou oito homens cercaram-nos e agarraram a Avó Pu pelos braços e atiraram-na para o chão. Eu estava a gritar ea pedir ajuda às pessoas que passavam por nós". Há imagens do momento que foram divulgadas na Internet.





Depois a "avó Pu" foi levada para a esquadra e desde então ninguém a voltou a ver, tendo os amigos do filho procurado a idosa em casa e no hospital onde antes trabalhava. Um desses amigos de Hunag acredita que a mulher esteja em detenção domiciliária, mas num local que não a sua casa.Numa das publicações que fez sobre o seu filho, recentemente, Pu esclareceu que Huang sofre de uma condição potencialmente fatal no rim e pode até morrer na prisão, já que terá sido negado tratamento médico desde que foi detido.O ano passado, o activista chinês Liu Xiaobo, Prémio Nobel da Paz, morreu depois de lhe ter sido negado tratamento médico, enquanto cumpria uma pena de 11 anos.