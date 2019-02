Raptado do hospital há 55 anos e devolvido aos pais dois anos depois, Paul Fronczak descobriu que não foi entregue aos verdadeiros pais. Agora, tenta ajudar pessoas que não sabem a sua verdadeira identidade.

Paul tinha dez anos quando encontrou em casa jornais antigos que contavam a história de um bebé raptado na maternidade. Perguntou aos pais, Dora e Chester, que lhe contaram que tinha apenas um dia quando uma mulher vestida de enfermeira o levou dos braços da mãe, em abril de 1964.

A mulher disse à família que o bebé precisava de um exame médico e nunca voltou à maternidade – o que fez com que a história fizesse manchetes de jornais durante várias semanas.

Apesar dos esforços das autoridades de Chicago, o bebé não foi encontrado. Até que, dois anos depois, uma criança cuja descrição coincidia com a de Paul foi encontrada abandonada num centro comercial em Newark, Nova Jérsia. Sem meios, o FBI não pôde comprovar se o bebé era realmente aquele que tinha sido raptado da maternidade há dois anos – tendo devolvido a criança a Dora e Chester, que o adotaram por não haver provas de que era realmente o filho que tinha sido levado.

Enquanto foi crescendo, Paul sempre sentiu que não pertencia àquela família. "Quanto mais velho ficava, mais questões me surgiam e mais acreditava que não era filho dos meus pais", disse, citado pelo jornal Metro.

Mas só em 2009, já com uma filha, é que Paul decidiu que queria descobrir a verdade. Convenceu os pais a fazer um teste de ADN, tendo descoberto que não têm nenhum grau de parentesco.



Paul Fronczak contratou detetives privados e descobriu que o seu nome verdadeiro é Jack Rosenthal e que é seis meses mais velho do que pensava. As autoridades acreditam que Paul e os seus irmãos foram negligenciados pelos pais quando eram crianças e que, por esse motivo, foi encontrado abandonado naquele centro comercial.