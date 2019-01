Jayme Closs escapou três meses decorridos do seu cativeiro. Tem 13 anos. Jake Patterson é suspeito de a ter levado e de ter morto os pais dela à frente da menina.

Jayme Closs, a jovem de 13 anos que escapou ao seu raptor três meses depois de este a ter levado e morto os seus pais, vai receber 22 mil euros de uma empresa. A Jennie-O, que processa carne de peru, tinha oferecido o valor como recompensa a quem desse informações sobre Jayme. Agora, este reverterá para a jovem.



Closs passou três meses em cativeiro, depois de ter sido raptada a 15 de outubro de sua casa, em Gordon, Wisconsin. O raptor matou os pais de Jayme, Denise e James Closs, e levou-a para uma cabana no meio do bosque a mais de 100 quilómetros de distância. Porém, Jayme conseguiu escapar em janeiro aproveitando uma ausência do raptor. Jake Patterson, de 21 anos, foi detido e acusado de rapto de Jayme e do homicídio dos pais.



A empresa Jennie-O era a empregadora dos seus pais. "Aqui em Barron a nossa família da Jennie-O está a atravessar uma situação muito trágica. Enquanto fazemos o luto pela perda dos nossos familiares de longa data Jim e Denise, também estamos gratos pela fuga milagrosa de Jayme e por ela estar em Barron de novo", lê-se num comunicado. Por isso, decidiram dar-lhe o dinheiro "para ajudar Jayme agora e no futuro".