Criança de cinco anos violada na embaixada norte-americana em Nova Deli

Um homem de 25 anos foi detido por ter violado uma menina de cinco anos em terreno norte-americano que rodeia a embaixada do país em Nova Deli, Índia.Segundo relatos da polícia local, citados pela CNN, a criança andava a brincar quando foi "atraída a violada por um vizinho".A menina é filha de um dos funcionários da embaixada e conseguiu depois identificar o seu violador. Está agora à espera de saber qual a sua pena, que pode chegar à pena de morte, uma vez que a criança tem menos de 12 anos.A cada dia são apresentadas 100 queixas de agressões sexuais à polícia na Índia, de acordo com dados oficiais do Governo indiano.