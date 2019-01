A primeira-ministra britânica, Theresa May, poderá adiar novamente a votação final de um acordo sobre o Brexit no parlamento do Reino Unido - a menos de três meses antes da saída do país da União Europeia, a 29 de março.Quem o garante é o jornal britânico Sunday Telegraph, que reporta que os assessores de May estão a conceber um plano que permita a aprovação de um acordo por membros do parlamento se a União Europeia demonstrar mais privilégios. A estratégia seria ajudar a limitar a escala de oposição no parlamento para que obtesse mais tempo de negociações para negociar com líderes europeus.Em Dezembro, May foi forçada a adiar uma votação preponderante no acordo sobre o Brexit que ela havia acordado com líderes de países da União Europeia sob oposição do seu próprio Partido Conservador e outros grupos partidários no parlamento.