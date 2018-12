A primeira-ministra britânica Theresa May afirmou esta segunda-feira que tenciona reagendar a votação no parlamento do seu acordo de Brexit para a semana de 14 de Janeiro, avança a agência Reuters."Muitos membros desta câmara estão preocupados com uma tomada de decisão breve", falou a líder do Partido Conservador aos deputados na Câmara dos Comuns do Reino Unido. "Pretendemos voltar para um debate sobre o 'Voto Significativo' a iniciar-se no dia 7 de Janeiro, com a votação a acontecer na semana seguinte."Na passada semana, May adiou a votação de um acordo do Brexit no parlamento britânico sob risco de perder e foi alvo de uma moção de censura do próprio partido, que conseguiu vencer com a maioria dos votos.